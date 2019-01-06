Тренер Швейцарии: мы были близки к победе над Россией

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Кристиан Вольвенд прокомментировал поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой России (2:5).

«Мы знаем, что такое храбрость. Нам нужно громко покричать об этом в раздевалке и тогда, у нас всё получается. Но в том-то и дело, что нашим хоккеистам нужно громко кричать, чтобы они наконец то проснулись и поняли, «О, мы же в матче за бронзовую медаль! Может пришло время пошевелить ногами». Мы здесь играем против команд, которые просто лучше нас. У них индивидуальные способности лучше, чем у нас. У них больше таланта и всего остального, но когда мы сражаемся как сумасшедшие, когда у нас почти идеальная игра, тогда мы можем победить большинство лучших хоккейных наций. Мы сделали это против Швеции, и сегодня мы обыграли Россию во втором и третьем периоде. У нас было больше бросков — 36 к 24. Но возле ворот соперника нам не хватало индивидуальных навыков, чтобы реализовать эти шансы.



Для нас всё начинается с выставочных матчей. Когда мы видим, что у нас есть шанс выиграть в них, мы с большей уверенностью входим в турнир. Затем мы играем четыре великолепных матча в турнире, и начинаем верить, что сможем победить Швецию. Это был день, который изменил для нас все. Швеция, безусловно, лучше команда чем мы. Вы можете это понять только по количеству драфтов их игроков, где они играли, насколько они высокие и тяжелые. Мы, пожалуй, самые маленькие и самые легкие на этом турнире, чем все другие страны, и у нас меньше всех драфтов. Но когда мы готовимся правильно и когда мы верим в себя, тогда мы можем победить Швецию, и мы были очень близки к тому, чтобы победить и Россию.



После первых двух пропущенных голов я сказал нашим хоккеистам, «Ребята, соберитесь. В самом деле, что вы вытворяете? Единственное, что вы должны делать в любой жизненной ситуации когда вы хотите добиться успеха, не важно какую работу вы делаете, это встать с дивана и пошевелить задницей». Вот, что я им сказал. Единственное, что вы можете сделать в жизни — это работать как мужчина, и тогда у вас есть такой же шанс, как у других. Но они молоды, они должны этому еще научиться», — приводит слова Вольвенда Sport24.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла сборную Словакии со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.