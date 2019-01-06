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Шайба Джонса в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Флоридой»

Шайба Джонса в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Флоридой»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Сет Джонс. Одним из ассистентов в этой голевой комбинации выступил россиянин Артемий Панарин. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 54 секунды, нанёс 3 броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» на домашней площадке уступил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3:4
2:1, 0:1, 1:1, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюклер (Веннберг) – 01:37 (5x5), 1:1 – Юбердо (Барков, Яндл) – 13:19 (5x5), 2:1 – Хоффман – 18:09 (5x5), 2:2 – Андерсон (Дженнер, Мюррей) – 37:04 (5x5), 2:3 – Дубински – 46:58 (4x4), 3:3 – Экблад (Макканн, Яндл) – 57:47 (5x5), 3:4 – Джонс (Дюбуа, Панарин) – 60:18 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Смит (Суббэн, Экхольм) – 10:44 (5x5), 0:2 – Экхольм (Гримальди, Йернкрок) – 19:24 (5x5), 1:2 – Уэбер (Котканиеми) – 32:47 (5x5), 1:3 – Смит (Суббэн, Фиала) – 33:05 (5x5), 1:4 – Арвидссон – 59:15 (en)
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