Шайба Джонса в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Флоридой»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Сет Джонс. Одним из ассистентов в этой голевой комбинации выступил россиянин Артемий Панарин. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 54 секунды, нанёс 3 броска в створ ворот, совершил силовой приём и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» на домашней площадке уступил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 1:4.