Сборная Финляндии — победитель молодёжного чемпионата мира — 2019

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Победную шайбу на 59-й минуте встречи забросил форвард финской сборной Каапо Какко. Команде США удалось отыграться со счёта 0:2, забросив две шайбы за две минуты в третьем периоде, но на большее североамериканцев не хватило.

Этот матч закрыл программу молодёжного чемпионата мира — 2019, стартовавшего 27 декабря. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.