Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Сборная Финляндии — победитель молодёжного чемпионата мира — 2019

Сборная Финляндии — победитель молодёжного чемпионата мира — 2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Победную шайбу на 59-й минуте встречи забросил форвард финской сборной Каапо Какко. Команде США удалось отыграться со счёта 0:2, забросив две шайбы за две минуты в третьем периоде, но на большее североамериканцев не хватило.

Этот матч закрыл программу молодёжного чемпионата мира — 2019, стартовавшего 27 декабря. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2019
06 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
США U20
2:3
0:0, 0:1, 2:2
Финляндия U20
0:1 – Юлёнен (Лааксонен, Пуустинен) – 31:31 (5x4), 0:2 – Латвала (Хепониеми, Купари) – 46:00 (5x5), 1:2 – Хмелевски (Хьюз, Кейтс) – 47:01 (5x5), 2:2 – Норрис (Хмелевски, Кейтс) – 48:47 (5x5), 2:3 – Какко (Лунделль, Йокихарью) – 58:34 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент