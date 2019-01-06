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Кочетков признан лучшим вратарём МЧМ-2019, Романов – лучшим защитником

Кочетков признан лучшим вратарём МЧМ-2019, Романов – лучшим защитником
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Директорат МЧМ-2019 определил лучших игроков турнира, информирует официальный «твиттер» ИИХФ. Лучшим вратарём стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, лучшим защитником – другой россиянин Александр Романов.

В 5 матчах на турнире Кочетков отразил 95,3% бросков при коэффициенте надёжности 1.45. Романов стал самым результативным защитником турнира с 8 (1+7) очками в 7 матчах, а также лидером по полезности с «+12».

Лучшим нападающим назван американец Райан Пилинг, который также стал обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования журналистов.

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