Кочетков признан лучшим вратарём МЧМ-2019, Романов – лучшим защитником

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Директорат МЧМ-2019 определил лучших игроков турнира, информирует официальный «твиттер» ИИХФ. Лучшим вратарём стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, лучшим защитником – другой россиянин Александр Романов.



В 5 матчах на турнире Кочетков отразил 95,3% бросков при коэффициенте надёжности 1.45. Романов стал самым результативным защитником турнира с 8 (1+7) очками в 7 матчах, а также лидером по полезности с «+12».



Лучшим нападающим назван американец Райан Пилинг, который также стал обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования журналистов.