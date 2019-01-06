Денисенко стал лучшим бомбардиром МЧМ-2019, Курашёв – лучшим снайпером

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Статистика игроков на МЧМ-2019

Лучшим бомбардиром МЧМ-2019 стал нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко. Представитель ярославского «Локомотива» набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах турнира. Столько же у финна Алекси Хепониеми, но у него на гол меньше – 9 (3+6) очков.



Лучшим снайпером турнира стал нападающий молодёжной сборной Швейцарии Филипп Курашёв с шестью шайбами в семи матчах. Лучшим ассистентом стал защитник российской команды Александр Романов. Представитель ЦСКА отметился семью голевыми передачами. Он же стал самым полезным игроком МЧМ-2019, заработав «+12» в семи играх.