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Денисенко стал лучшим бомбардиром МЧМ-2019, Курашёв – лучшим снайпером

Денисенко стал лучшим бомбардиром МЧМ-2019, Курашёв – лучшим снайпером
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Финляндии победила США в финальном матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Юсси Ахокаса.

Статистика игроков на МЧМ-2019

Лучшим бомбардиром МЧМ-2019 стал нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко. Представитель ярославского «Локомотива» набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах турнира. Столько же у финна Алекси Хепониеми, но у него на гол меньше – 9 (3+6) очков.

Лучшим снайпером турнира стал нападающий молодёжной сборной Швейцарии Филипп Курашёв с шестью шайбами в семи матчах. Лучшим ассистентом стал защитник российской команды Александр Романов. Представитель ЦСКА отметился семью голевыми передачами. Он же стал самым полезным игроком МЧМ-2019, заработав «+12» в семи играх.

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