Радимов — о «молодёжке»: пусть выбросят бронзу, были обязаны играть в финале

Молодёжная сборная России победила команду Швейцарии в матче за третье место на чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал результат сборной России на турнире.



«Ни фига я недоволен! Было всё, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят на хрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», — написал Радимов в своём «твиттере».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче сборная Финляндии была сильнее США (3:2).