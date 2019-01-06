Брагин: ошибок с составом не было. Глупости, что с США не хватило реализации

Молодёжная сборная России победила команду Швейцарии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу российской команды.

Главный тренер россиян Валерий Брагин после завершения турнира высказался по поводу состава сборной.

«Стоило оставить в сборной Хованова, Чеховича и Завгороднего? Ничего комментировать не буду. В полуфинале не хватило реализации? Глупости. Ну какая реализация? Если шайба останавливается на ленточке и не пересекает линию ворот, то какая это реализация? Кравцов по пустым бросал. Моментов как раз хватило, просто не смогли забить второй гол. Никаких ошибок с составом не было. Следующий чемпионат мира? У меня контракт.

Работа Знарка? Я же говорил, что эта положительная энергетика помогла, бурное обсуждение деталей каждого матча пошло на пользу. Очень положительные эмоции шли на пользу», — цитирует Брагина Sport24.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче сборная Финляндии была сильнее США (3:2).