«Торонто» — «Ванкувер» — 5:0. Видеообзор лучшего матча в карьере Ожиганова

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами отметились Игорь Ожиганов (1+1) и Андреас Юнссон (1+1). Российский защитник «кленовых листьев» Игорь Ожиганов провёл лучший матч в карьере, впервые набрав два очка в матче НХЛ. Он провёл на льду 16 минут 18 секунд.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 53 секунды, совершил два силовых приёма, заблокировал три броска и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».