Джонатан Куик — пятый американский вратарь в истории, одержавший 300 побед в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем игры стал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 16 бросков. Матч стал для него 51-м в карьере, а победа — 300-й. По сухим матчам Куик разделил 25-е место в истории с группой вратарей, включающей Кёртиса Джозефа и Роджи Вашона.

Также он стал только пятым американским вратарем в истории, одержавшим 300 или более побед, — после Джона Ванбизбрука, Райана Миллера (оба — по 374), Тома Баррассо (369) и Майка Рихтера (301). Из перечисленных голкиперов только Миллер продолжает карьеру («Анахайм Дакс»).