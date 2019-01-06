Копитар стал пятым игроком в истории «Лос-Анджелеса», забросившим 300 шайб в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» выиграл у «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился заброшенной шайбой. Словенец забросил 10-ю шайбу в сезоне, которая стала для него 300-й в регулярных чемпионатах НХЛ. В истории «Лос-Анджелеса» он стал пятым игроком с таким достижением — после Люка Робитайла (557), Марселя Дионна (550), Дэйва Тэйлора (431) и Берни Николлса (327).

Главным героем игры стал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 16 бросков. Матч стал для него 51-м в карьере, а победа — 300-й. По сухим матчам Куик разделил 25-е место в истории с группой вратарей, включающей Кёртиса Джозефа и Роджи Вашона.