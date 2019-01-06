МЧМ-2020: Россия попала в группу с Канадой, США, Чехией и Германией

Стал известен финальный состав групп молодёжного чемпионата мира 2020 года, который пройдёт в чешских городах Острава и Тршинец.

В группе А сыграют победитель финального матча МЧМ-2019 Финляндия, а также команды Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. В группе B вместе с США сыграют сборные России, Канады, Чехии и Германии. При этом ИИХФ оставляет за собой право внести изменения в состав групп.

Молодёжный чемпионат мира — 2019 стартовал 27 декабря и завершился сегодня, 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за бронзу россияне победили швейцарцев со счётом 5:2.