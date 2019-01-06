Капитан минского «Динамо» Павлович выбыл из строя на неопределённый срок

Капитан минского «Динамо» Александр Павлович помещён в список травмированных, информирует официальный сайт белорусского клуба. Срок возвращения нападающего в строй пока не известен.

Капитан «зубров» получил повреждение в матче с «Локомотивом» и пропустил прошлую игру, со СКА. В этом сезоне форвард минчан забросил 1 шайбу и сделал 7 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-7» и набрав 18 минут штрафа.

За карьеру в КХЛ 30-летний нападающий сыграл 293 матча, в которых отметился 57 (27+30) очками при полезности «-37».

Подопечные Андрея Сидоренко занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 44 игр. От заветного восьмого места «Динамо» отстаёт на 14 очков.