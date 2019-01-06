Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эйбар» — «Вильярреал». 6 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Канарейкин: хоккей нужен Череповцу, «Северсталь» надо обязательно оставить в КХЛ

Канарейкин: хоккей нужен Череповцу, «Северсталь» надо обязательно оставить в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что «Северсталь» необходимо оставлять в КХЛ.

«Все вопросы по сокращению клубов надо адресовать в КХЛ. Я считаю, что тот же Новокузнецк в лиге был не лишним, город давал много игроков. Результат команды определяет её лицо, но это не самый главный критерий. Тому же Череповцу нужен хоккей, именно в КХЛ, он там развивается уже много лет. Город живёт хоккеем, там хорошая ледовая арена и школа. Я за то, чтобы оставить «Северсталь», команда обязательно должна играть в КХЛ, тем более там нет финансовых проблем, там никогда не было задержек по зарплате. В их структуру надо добавить профессиональной работы, и, я думаю, она начнёт подниматься. С этим были проблемы, но сейчас пришло новое руководство, надеюсь, оно сможет поднять клуб», — сказал Канарейкин «Чемпионату».

«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент