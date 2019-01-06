Канарейкин: хоккей нужен Череповцу, «Северсталь» надо обязательно оставить в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что «Северсталь» необходимо оставлять в КХЛ.

«Все вопросы по сокращению клубов надо адресовать в КХЛ. Я считаю, что тот же Новокузнецк в лиге был не лишним, город давал много игроков. Результат команды определяет её лицо, но это не самый главный критерий. Тому же Череповцу нужен хоккей, именно в КХЛ, он там развивается уже много лет. Город живёт хоккеем, там хорошая ледовая арена и школа. Я за то, чтобы оставить «Северсталь», команда обязательно должна играть в КХЛ, тем более там нет финансовых проблем, там никогда не было задержек по зарплате. В их структуру надо добавить профессиональной работы, и, я думаю, она начнёт подниматься. С этим были проблемы, но сейчас пришло новое руководство, надеюсь, оно сможет поднять клуб», — сказал Канарейкин «Чемпионату».