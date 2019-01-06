Шанцев: я ничего не слышал о перестановках в «Динамо», работаю дальше

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев оценил выступление команды в текущем чемпионате КХЛ, а также заявил, что ничего не слышал о своей отставке.

«Будем биться, будем играть на победу в каждом матче. Посмотрим, как сложится дальше. Конечно, последние результаты «Динамо» не могут не радовать. И дают повод для оптимизма. Дальше всё зависит только от нас.

Безусловно, мы хотели, чтобы наша первая игра на новой домашней арене, на которую мы вернулись в соответствии с историей, завершилась для «Динамо» позитивно. Так и получилось. Я очень рад этому и благодарен команде за то, как они бились и играли в этой встрече. Есть вопросы по инфраструктуре, по ложам, по условиям для работы медиа. Но всё поправимо. Главное уже сделано — «Динамо» вернулось в свой дом.

Перестановки в «Динамо»? Я не слышал ничего об этом. Мы работаем дальше», — приводят слова Шанцева «Известия».