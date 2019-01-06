Форвард молодёжной сборной Финляндии Какко признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте подвела итоги игрового дня.



Третья звезда – форвард молодежной сборной Финляндии Каапо Какко, ставший автором золотого гола молодёжного чемпионата мира 2019 года. Какко забросил победную шайбу в финальном матче со сборной США (3:2) за полторы минуты до конца третьего периода. 17-летний игрок является одним из фаворитов драфта НХЛ-2019.

Второй звездой признан форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн, оформивший дубль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2).



Лучшим игроком дня стал вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон, оформивший шат-аут в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:0) при 28 отражённых бросках. Для канадского голкипера этот «сухарь» стал первым за «кленовых листьев».