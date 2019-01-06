Женская молодёжная сборная России проиграла США на чемпионате мира 2019 года

Женская молодёжная сборная России проиграла США в стартовом матче чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу американок. В составе нашей команды отличились Илона Маркова и Елена Мезенцева.

В женском молодёжном чемпионате мира принимают участие восемь команд, которые разделены на две группы. В квартете А, составленном из сильнейших по рейтингу женских молодёжных команд, сыграют команды России, США, Швеции и Канады. Во второй группе — сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Японии.

По регламенту турнира первые две команды группы А напрямую выходят в полуфинал, две другие сыграют в четвертьфиналах с двумя лучшими командами из группы В. Два аутсайдера группы B в свою очередь разыграют между собой право остаться в сильнейшем дивизионе. Четвертьфинальные матчи пройдут 10 января, полуфиналы — 12 января, финал и матч за третье место — 13 января.