«Салават Юлаев» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 6 января, начало — в 14:30 мск. Иван Федотов сыграет в воротах хозяев, Юха Метсола — вне заявки. Прошлый матч финн пропускал из-за болезни.
«Салават Юлаев»:
Федотов (Кареев);
Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Майоров.
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Пьянов — Файзуллин;
Шмиденко — Атюшов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов, Попугаев— Железков — Кузнецов.
«Салават» — «Амур»: Федотов сыграет в воротах хозяев, Метсола — вне заявки