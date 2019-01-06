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«Салават» — «Амур»: Федотов сыграет в воротах хозяев, Метсола — вне заявки

«Салават» — «Амур»: Федотов сыграет в воротах хозяев, Метсола — вне заявки
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» и «Амур» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Игра состоится сегодня, 6 января, начало — в 14:30 мск. Иван Федотов сыграет в воротах хозяев, Юха Метсола — вне заявки. Прошлый матч финн пропускал из-за болезни.

«Салават Юлаев»:

Федотов (Кареев);
Панин — Сергиенко, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Гареев, Рыбин — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров — Терещенко, Жарков — Кадейкин — Майоров.

«Амур»:

Мурыгин (Аликин);
Йордан — Кузьмин, Зогорна — Рассказов — Руденков;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Пьянов — Файзуллин;
Шмиденко — Атюшов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов, Попугаев— Железков — Кузнецов.

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