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«Трактор» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Трактор» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 6 января, начало — в 15:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор»:

Демченко (Судницын);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Щехура — Томас;
Рясенский — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Шаров;
Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;
Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.

«Автомобилист»:
Коварж (Макаров);
Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;
Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;
Мамкин – Бодров, Крикунов – Кучерявенко – Казионов;
Переляев — Лямин, Рассейкин – Торченюк – Обидин.

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