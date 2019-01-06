«Трактор» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Трактор» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Челябинске. Игра состоится сегодня, 6 января, начало — в 15:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор»:



Демченко (Судницын);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Щехура — Томас;

Рясенский — Петров, Кокуёв — Рыбаков — Шаров;

Бородкин — Карпухин, Шолохов — Стоу — Бергстрём;

Желдаков, Губарев — Дугин — Тридчиков, Ерофеев.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);

Гуркин – Вишневский, Доус – Да Коста – Голышев;

Трямкин – Василевский, Гареев – Паре – Секстон;

Мамкин – Бодров, Крикунов – Кучерявенко – Казионов;

Переляев — Лямин, Рассейкин – Торченюк – Обидин.