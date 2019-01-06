Яндач: чешский хоккей переживает не лучшие времена, в России игроков больше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором чешская команда проиграла на стадии четвертьфинала, а сборная России завоевала бронзовые медали.

«Сборная России по традиции вела борьбу за медали, в то время как чехи простились с турниром уже на стадии четвертьфинала. Напрашивается вопрос: неужели между нашими командами такая разница? Судя по последним результатам, она действительно серьёзная. Прежде всего российские тренеры располагают гораздо большим выбором игроков. Их коллеги в Чехии имеют куда более скромные возможности – в том числе и потому, что хоккей у меня на родине сейчас переживает не лучшие времена.



Если сравнивать молодёжь наших стран, можно сказать: в индивидуальном плане россияне выглядят предпочтительнее чехов. Правда, иногда их стремление обыграть соперника один в один идёт в ущерб командным действиям. Игроки передерживают шайбу, что нарушает взаимодействие всего звена. С другой стороны, ваши хоккеисты кажутся физически более зрелыми, чем наши. Я связываю это с тем, что многие из них уже выступают на взрослом уровне – в КХЛ или ВХЛ.



В Чехии молодёжь созревает гораздо позже. Мне не раз приходилось сталкиваться с такой ситуацией: игрок быстр, тактически грамотен, с хорошей обводкой и броском. Но он не готов вести постоянные силовые единоборства на протяжении своей смены со взрослыми соперниками. Это большой минус современного чешского хоккея. Отчасти с этим же связано и неумение вести борьбу на чужом «пятачке». Хотя это ещё и вопрос мужского характера – вернее, его отсутствия. Существуют игроки, которые вопреки увещеваниям тренера будут разъезжать по углам площадки, но никогда не пойдут к воротам – туда, где соперник очень больно толкает и бьёт», — цитирует Яндача официальный сайт КХЛ.