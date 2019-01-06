Толванен ответил на критику в «Твиттере» фотографией золота МЧМ

Нападающий молодёжной сборной Финляндии Ээли Толванен в «Твиттере» ответил на критику в свой адрес после победы в финале чемпионата мира 2019 года. В решающем матче финская сборная обыграла США (3:2).

Один из болельщиков разместил картинку с хоккейными воротами и задал вопрос форварду: «Толванен, не уверен, что ты знаешь, что это такое». В ответ игрок опубликовал фотографию с золотой медалью турнира. Напомним, на МЧМ Толванен не забил ни одного гола.

Ранее Толванен заявил, что Финляндия показала в Канаде реально хороший хоккей.

Напомним, на молодёжном чемпионате мира — 2019 сборная России выиграла бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Швейцарии со счётом 5:2.

Запись доступна в "твиттере" Толванена.