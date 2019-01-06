«Динамо» Минск — ЦСКА: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и московский ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт столице Беларуси. Встреча состоится сегодня, 6 января, начало — в 17:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын;
Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С. Костицын;
Дроздов — Евенко, Китаров — Волков — Когалев.
ЦСКА (Москва):
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Хансен;
Блажиевский — Марченко, Капризов — Попов — Григоренко;
Чмыхов — Науменков, Слепышев — Шалунов — Телегин;
Пашнин, Скотт — Карнаухов — Толчинский.