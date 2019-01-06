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«Динамо» Минск — ЦСКА: стали известны составы команд

«Динамо» Минск — ЦСКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» и московский ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт столице Беларуси. Встреча состоится сегодня, 6 января, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);
Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын;
Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;
Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С. Костицын;
Дроздов — Евенко, Китаров — Волков — Когалев.

ЦСКА (Москва):

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Хансен;
Блажиевский — Марченко, Капризов — Попов — Григоренко;
Чмыхов — Науменков, Слепышев — Шалунов — Телегин;
Пашнин, Скотт — Карнаухов — Толчинский.

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