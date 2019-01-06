«Динамо» Минск — ЦСКА: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и московский ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт столице Беларуси. Встреча состоится сегодня, 6 января, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Уиркош — Блум, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын;

Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен;

Осипов — Готовец, Степанов — Литвинов — С. Костицын;

Дроздов — Евенко, Китаров — Волков — Когалев.

ЦСКА (Москва):

Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Мамин — Андронов — Хансен;

Блажиевский — Марченко, Капризов — Попов — Григоренко;

Чмыхов — Науменков, Слепышев — Шалунов — Телегин;

Пашнин, Скотт — Карнаухов — Толчинский.