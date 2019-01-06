«Динамо» М – «Динамо» Р: Патрик Закриссон второй матч кряду вне заявки хозяев

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским и рижским «Динамо», который состоится в столице России. Встреча пройдёт сегодня, 6 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;

Чайковски – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Миронов – Меньшиков, Брюквин – Индрашис – Макаров;

Пепеляев – Зайцев, Раисов – Игумнов – Карлин.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Билялов);

Шуленин – Гимаев, Павлов – Макмиллан – Гиллис;

Зиле – Алишаускас, Дзиеркалс – Виделль – Дарзиньш;

Балинскис – Мамчицс, М. Редлихс – Джериньш – Калнс;

Педан, Гегерис – Мейя – Разгалс, Берзиньш.