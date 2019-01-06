«Динамо» М – «Динамо» Р: Патрик Закриссон второй матч кряду вне заявки хозяев

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским и рижским «Динамо», который состоится в столице России. Встреча пройдёт сегодня, 6 января, на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало – в 17:00 мск.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Чайковски – Хиетанен, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Миронов – Меньшиков, Брюквин – Индрашис – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Раисов – Игумнов – Карлин.
«Динамо» Рига:
Гудлевскис (Билялов);
Шуленин – Гимаев, Павлов – Макмиллан – Гиллис;
Зиле – Алишаускас, Дзиеркалс – Виделль – Дарзиньш;
Балинскис – Мамчицс, М. Редлихс – Джериньш – Калнс;
Педан, Гегерис – Мейя – Разгалс, Берзиньш.