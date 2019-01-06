«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу в последних семи матчах

«Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.



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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт благодаря голу Дениса Казионова, начинавшего нынешний сезон в составе минского «Динамо». В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.



Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата. 8 января «Автомобилист» примет на своей площадке хоккеистов СКА, челябинский клуб на следующий день встретится дома с «Ак Барсом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.