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«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу в последних семи матчах

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу в последних семи матчах
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Челябинске.

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Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Андрея Мартемьянова открыли счёт благодаря голу Дениса Казионова, начинавшего нынешний сезон в составе минского «Динамо». В концовке встречи «Автомобилист» укрепил преимущество стараниями Ильи Крикунова, отправившего шайбу в пустые ворота. Голкипер гостей Якуб Коварж отметился шат-аутом.

Клуб из Екатеринбурга одержал шестую победу в последних семи матчах, а «Трактор» потерпел пятое поражение в последних семи играх регулярного чемпионата. 8 января «Автомобилист» примет на своей площадке хоккеистов СКА, челябинский клуб на следующий день встретится дома с «Ак Барсом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Казионов (Кучерявенко) – 33:14 (5x5), 0:2 – Крикунов – 59:35 (en)
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