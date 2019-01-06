Фанаты ЦСКА организовали гостевой фан-сектор в Минске, несмотря на запрет клуба

ЦСКА в гостях встречается с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Болельщики «армейцев» организовали гостевой фан-сектор, несмотря на позицию руководства клуба. Ранее пресс-служба ЦСКА объявила, что клуб закрывает гостевой сектор на трёх матчах в Подольске, Минске и Ярославле и аннулирует заявки болельщиков.

«В последнее время в ходе выездных матчей нашей команды участились провокации со стороны группы негативно настроенных фанатов, нарушающие регламент КХЛ и влекущие применение штрафных санкций к клубу. В связи с этим гостевой сектор болельщиков ЦСКА на ближайших выездных матчах (в Подольске, Минске и Ярославле) организовываться не будет, а ранее поданные заявки на данные выездные игры аннулированы», — гласит текст заявления, размещённый на официальном сайте ЦСКА от 29 декабря 2018 года.