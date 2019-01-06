Хартикайнен: думали, чтобы сделать ставки на МЧМ, если бы Россия играла в финале

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился мнением о победе в игре с «Амуром» (6:1).



«Хорошая, важная игра получилась, мы забили много голов. Вышли с настроением сыграть сильно, в этом сезоне у нас такие американские горки, играем нестабильно и после прошлого матча с Казанью хотели сыграть с настроением.



В принципе играли так же, как и раньше. Просто раньше столько забивать не удавалось, но звено продолжало играть в свою игру, и сегодня нас прорвало. Конечно, поздравили Кемппайнена с хет-триком, но ничего не дарили. Просто поздравили.



Конечно, когда встретились в раздевалке, обсуждали молодёжный чемпионат мира. Мы думали о том, чтобы делать ставки, если бы Россия играла в финале. Но, к сожалению, этого не случилось», — цитирует финна официальный сайт «Салавата».

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