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«Локомотив» переиграл «Слован», Коновалов оформил «сухарь»

«Локомотив» переиграл «Слован», Коновалов оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Ярославле и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт на 57-й минуте. Якуб Накладал реализовал численный перевес и вывел ярославский клуб вперёд. Хозяева сохранили минимальное преимущество и одержали итоговую победу. Голкипер Илья Коновалов оформил шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» одержал шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата, а клуб из Братиславы продлил серию поражений до трёх игр. 8 января «железнодорожники» примут на своём льду хоккеистов ЦСКА, а «Слован» в этот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Накладал (Козун, Кронвалль) – 56:47 (5x4)
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