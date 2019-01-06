«Локомотив» переиграл «Слован», Коновалов оформил «сухарь»

«Локомотив» встречался со «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Ярославле и закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Первые два периода не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт на 57-й минуте. Якуб Накладал реализовал численный перевес и вывел ярославский клуб вперёд. Хозяева сохранили минимальное преимущество и одержали итоговую победу. Голкипер Илья Коновалов оформил шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» одержал шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата, а клуб из Братиславы продлил серию поражений до трёх игр. 8 января «железнодорожники» примут на своём льду хоккеистов ЦСКА, а «Слован» в этот же день сыграет на выезде с минским «Динамо».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.