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ЦСКА обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до шести матчей

ЦСКА обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до шести матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Беларуси.

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«Армейцы» вышли вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу Артёма Блажиевского, реализовавшего численное преимущество. Во втором периоде Максим Шалунов забросил вторую шайбу в ворота минчан. Хозяева сумели отыграть один гол в концовке третьего игрового отрезка благодаря Патрику Уиркошу, но на большее хозяев не хватило.

ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, а клуб из Беларуси потерпел второе поражение подряд. 8 января команда Игоря Никитина будет гостить в Ярославле, а минчане в этот же день примут «Слован».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
1:2
0:1, 0:1, 1:0
ЦСКА
Москва
0:1 – Блажиевский (Григоренко) – 14:46 (5x4), 0:2 – Шалунов (Телегин) – 32:41 (5x5), 1:2 – Уиркош (Блум, Пулккинен) – 55:14 (5x4)
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