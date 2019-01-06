ЦСКА обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до шести матчей

ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Беларуси.



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«Армейцы» вышли вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу Артёма Блажиевского, реализовавшего численное преимущество. Во втором периоде Максим Шалунов забросил вторую шайбу в ворота минчан. Хозяева сумели отыграть один гол в концовке третьего игрового отрезка благодаря Патрику Уиркошу, но на большее хозяев не хватило.

ЦСКА продлил победную серию до шести матчей, а клуб из Беларуси потерпел второе поражение подряд. 8 января команда Игоря Никитина будет гостить в Ярославле, а минчане в этот же день примут «Слован».