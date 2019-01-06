Нестеров: поздравляю «молодёжку», эта бронзовая победа для всей нашей страны

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира. Подопечные Валерия Брагина заняли третье место.



«Весь ЦСКА ждёт и поздравляет Саню Романова! Мы доказали, как мы можем и как мы хотим. Поздравляю всю нашу сборную! Эта бронзовая победа для всей нашей страны», — сказал Нестеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершился 6 января победой сборной Финляндии. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В матче за третье место россияне обыграли Швейцарию (5:2).

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