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ЦСКА — первый клуб, гарантировавший себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019

ЦСКА — первый клуб, гарантировавший себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл минское «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Беларуси.

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«Армейцы» стали первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019. Московский клуб занимает первое место не только в Западной конференции, но и в таблице КХЛ. Команда Игоря Никитина опережает рижское «Динамо», занимающее девятое место на Западе, на 34 очка.

«Армейцы» вышли вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу Артёма Блажиевского, реализовавшего численное преимущество. Во втором периоде Максим Шалунов забросил вторую шайбу в ворота минчан. Хозяева сумели отыграть один гол в концовке третьего игрового отрезка благодаря Патрику Уиркошу, но на большее хозяев не хватило.

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