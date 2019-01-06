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Крикунов – о штрафе Шипачёва: наверное, игрок не будет просто так по лицу бить?

Крикунов – о штрафе Шипачёва: наверное, игрок не будет просто так по лицу бить?
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после игры с рижским «Динамо» (1:2 ОТ).

«Самый неудобный соперник для нашей команды, проиграли им три игры. Не буду говорить, почему так происходит. Сегодня было три выхода «один в ноль», забивать нужно такие моменты. Не забили, вот и результат. При счёте 1:0 защитники у нас провалились, им не нужно было никуда бежать, в итоге Дарзиньш сравнял счёт. Это чисто наша ошибка. Наверное, отдали слишком много сил в прошлой игре с «Автомобилистом», поэтому сегодня игра не получилась.

Удаление Шипачёва? Наверное, судьи смотреть должны за этим. Ни с того ни с сего игрок ведь не ударит соперника рукой по лицу. Раз судьи пропускают такие моменты, то что тут сделаешь?"

Посмотреть видео удаления Шипачёва можно на официальном сайте КХЛ.

«Не знаю, что с Чайковски. Посмотрим, что там будет. Сделаем рентген. Он бы не стал просто так валяться на льду, правила знает. Надо вставать и играть, если есть возможность. Если он не мог играть, то что тут сделаешь», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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