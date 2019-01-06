Анкипанс: если бы московское «Динамо» забило второй гол, то игра бы закончилась

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги матча с московскими одноклубниками (2:1 ОТ).

«Довольны победой в матче, который складывался не лучшим образом. Во втором периоде было много потерь, потом заиграли в полную силу. В принципе маленькие нюансы решили исход матча. Вратарь хорошо сыграл, в конце концов забили в большинстве. Это был хороший ответ на прошлую игру, где мы неплохо играли, но очков набрать не удалось. А для нас очень важно брать хотя бы по одному очку в каждой игре, ведь идёт упорная гонка за плей-офф. Нет никакого секрета в победах над «Динамо». Если бы они забили во втором периоде, то всё бы закончилось. Вратарь здорово сыграл и оставил нас в игре.

Естественно, потеря Майоне неприятна. Он важный игрок для команды, набирает очень много очков. На данный момент у него повреждение. Думаю, что к домашней серии он вернётся.

Арена грандиозна. Большой комплекс, приятно играть на таких аренах. Думаю, что этот стадион станет домом для «Динамо», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.