Лисовец: любую команду можно побеждать, ЦСКА — не исключение

Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился эмоциями после игры с ЦСКА (1:2).



«Стеснялись соперника, побаивались их в первом периоде. Во втором раскрепостились, начали угрожать воротам, а в третьем переломили игру, начали создавать моменты. Нужно больше бросать. Всё начинается в своей зоне: надо меньше отбрасываться, и угрожать воротам соперникам. Любую команду можно побеждать, ЦСКА — не исключение. Нужно играть в свою игру, готовиться, настраиваться. Надо было играть проще, создавать больше моментов, больше бросать, ничего не придумывать.



Мы уделяем больше внимания обороне? Мы не заточены играть на оборону, просто так сложилась игра. Надо играть лучше, исправлять ошибки. Поражения никто не любит, но есть и позитивные моменты: виден какой-то рисунок в нашей игре, нащупываем свой хоккей», — передаёт слова Лисовца корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

ЦСКА — первый клуб, гарантировавший себе место в плей-офф Кубка Гагарина — 2019