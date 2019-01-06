Блум: в составе ЦСКА играет лучший вратарь в лиге

Защитник минского «Динамо» Джонатон Блум подвёл итоги домашнего матча с ЦСКА (1:2).



«ЦСКА – лучшая команда лиги. Гости активно начали, не позволяли нам играть в свою игру. В то же время они сами угрожали воротам, «Динамо» пришлось подстроиться под их игру. Первый период мы провели не очень хорошо, но потом были моменты, например у Пулккинена. В третьем периоде выглядели очень хорошо, но у «армейцев» играет лучший вратарь в лиге.



Сейчас мы играем с топовыми командами лиги, несмотря на это, смотримся неплохо. Команда не доминирует на протяжении этих матчей, но у неё есть моменты. Нам удалось обыграть «Локомотив», «Ак Барс», в других матчах мы уступали с разницей в 1-2 шайбы.



Наш главный тренер критикует легионеров? Да, у нас не всегда идёт игра, но сегодня легионеры неплохо справились со своими обязанностями, неплох был Юнас, Уиркош забил хорошую шайбу.



Я следил за МЧМ. Доволен игрой нашей сборной, они проделали неплохую работу и взяли заслуженное серебро. Конечно, обидно проиграть в финале, но второе место – неплохой результат», — передаёт слова Блума корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

ЦСКА обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до шести матчей