Шалунов — о российской «молодёжке»: молодцы пацаны, бились до последнего

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов прокомментировал выступление команды в игре с минским «Динамо» (2:1).



«Очень понравилась арена, хорошая обстановка, очень много приехало наших болельщиков, минчане неплохо пошумели. Против нас играла непростая команда. Слава богу, что выстояли в конце. Первый период у ЦСКА хорошо получился, второй – так себе, а третий мы вообще смазали. Праздники не сказываются на игре, сейчас нет проходных матчей, поэтому получаются трудные матчи.



Конечно, я следил за МЧМ. Саня Романов – красавчик. Не буду говорить, что жалко, что взяли не золото, но бронза – тоже медаль. Молодцы пацаны, бились до последнего. Я тоже брал бронзу в свое время. МЧМ – классное время, у кого-то он бывает раз в жизни, у кого-то вообще их не бывает. Можно сравнить с Олимпиадой, хороший турнир», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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