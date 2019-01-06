Мамин: у сборной России был шанс взять золото на МЧМ, но не повезло

Нападающий ЦСКА Максим Мамин подвёл итоги выездного матча с минским «Динамо» (2:1).



«Хорошо, что выиграли. Много было ошибок, есть над чем работать. Мы всегда стараемся показывать хорошую игру в первом периоде, не важно, какой соперник. Потом ЦСКА сбавил, поэтому в третьем периоде дали какие-то шансы Минску. Я удивился, что столько людей сегодня за нас болело, их было слышно на протяжении всего матча, приятно, когда на выезде столько болельщиков приходит тебя поддержать.



Я следил за МЧМ, смотрел полуфинал и матч за третье место. Думаю, что у парней были шансы взять золото, но это спорт, все команды сильные, не повезло. Ждём Романова, следили за ним, радовались успехам и ждём его обратно в строй», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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