Сидоренко: матч с ЦСКА держал всех в напряжении, легионеры выглядели лучше

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение в игре с ЦСКА (1:2).



«Провалили первый период, начав робко. Просили ребят в перерыве играть активнее, смелее. Отдали все силы, благодарен команде, что боролась до конца. Были ещё моменты. Матч держал всех в напряжении. Спасибо болельщикам, которые создали прекрасную атмосферу!



Легионеры в этом матче выглядели лучше. Имели момент во втором периоде, ещё и в концовке третьего. К сожалению, не забили. Может, стоит разбить звено Хаудена? Ломали голову на самом деле. Общался сегодня в индивидуальном порядке с Бутом. Думаем, взвешиваем плюсы и минусы. Назрел вопрос, но пока не приняли оптимального решения.



Да, осталось 17 матчей. Чтобы попасть в плей-офф, нужны удача и везение. Надо играть до конца. Думаю, в ближайшем матче Буйницкий нам не поможет. Серьёзная травма, похоже. Всё никак не можем сыграть в полном составе», — приводит слова специалиста официальный сайт минского «Динамо».

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