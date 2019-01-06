Ковалёв: Кучеров творит что-то невероятное и может превзойти рекорд Могильного

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв считает, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров способен установить рекорд по набранным очкам в НХЛ среди российских игроков за сезон.



«Сезон-1992/93 считается рекордным для российского хоккея — тогда форвард «Баффало» Александр Могильный набрал 127 очков, и это пока не перебил никто. Тогда в НХЛ царил совсем другой хоккей и результативность была очень высокой. Я посмотрел статистику того чемпионата, первых 50 бомбардиров — так вот, низшим под 50-м номером шёл Клод Лемье, и он набрал 81 очко. Представляете?



Но Кучеров сейчас идёт на 138 очков за чемпионат, может перебить достижение Могильного. Хотя, казалось, лихие 90-е в НХЛ уже не вернуть. Когда о графике Кучерова говорят вслух, я останавливаю людей: «Давайте не будем, чтобы не сглазить парня». Кучеров творит что-то невероятное. Интересно, хватит ли его на весь сезон», — приводит слова Ковалёва официальный сайт НХЛ.

Ковалёв: Кучеров буквально помешан на хоккее, он сейчас лучший в мире