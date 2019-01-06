«Салават» — Амур»: Кадейкин заработал два большинства, оба были реализованы

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:1) набрал 15-е очко в сезоне. Кадейкин отметился заброшенной шайбой, подставив клюшку под бросок Григория Панина.

Кроме того, Александр провёл на площадке 16 минут 55 секунд, выиграл 80% вбрасываний (8 из 10) и при попытках обводок заработал для своей команды два большинства, которые уфимцы реализовали — шайбы на счету Линуса Умарка и Йоннаса Кемппайнена, который в итоге оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

На счету Кадейкина в нынешнем сезоне 15 (5+10) очков в 43 матчах при показателе полезности «+9».

8 января «Салават Юлаев» примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а «Амур» сыграет в Казахстане с «Барысом».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.