«Каролина» переиграла «Оттаву» в результативном матче

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Оттаву Сенторз» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата.



В первом периоде в составе «ураганов» результативными бросками отметились Джастин Фолк и Брок Макгинн. Второй игровой отрезок получился достаточно результативными — команда забросили на двоих шесть шайб. У гостей отличились Джейккоб Славин и Даги Хэмилтон, у хозяев — Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел, Рудольф Балцерс и Жан-Габриэль Пажо. В третьем периоде «Каролина» снова вышла вперёд благодаря голу Джастина Уильямса.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 34 секунды, нанёс три броска, провёл четыре силовых приёма и заработал удаление, которое соперник воплотил в заброшенную шайбу.