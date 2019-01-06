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«Каролина» переиграла «Оттаву» в результативном матче

«Каролина» переиграла «Оттаву» в результативном матче
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» обыграл «Оттаву Сенторз» со счётом 5:4 в матче регулярного чемпионата.

В первом периоде в составе «ураганов» результативными бросками отметились Джастин Фолк и Брок Макгинн. Второй игровой отрезок получился достаточно результативными — команда забросили на двоих шесть шайб. У гостей отличились Джейккоб Славин и Даги Хэмилтон, у хозяев — Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел, Рудольф Балцерс и Жан-Габриэль Пажо. В третьем периоде «Каролина» снова вышла вперёд благодаря голу Джастина Уильямса.

Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 12 минут 34 секунды, нанёс три броска, провёл четыре силовых приёма и заработал удаление, которое соперник воплотил в заброшенную шайбу.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4:5
0:2, 4:2, 0:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Фолк (Терявяйнен, Ахо) – 01:12 (5x4), 0:2 – Макгинн – 04:28 (4x5), 1:2 – Дюшейн (Райан, Воланин) – 22:32 (5x5), 1:3 – Славин (Раск) – 26:13 (5x5), 2:3 – Дзингел (Тирни) – 32:17 (5x4), 2:4 – Хэмилтон (Ахо, Макгинн) – 34:54 (5x5), 3:4 – Балцерс (Тирни, Бёдкер) – 39:12 (5x5), 4:4 – Пажо (Стоун, Демело) – 39:20 (5x5), 4:5 – Уильямс (Терявяйнен, Фолк) – 47:34 (5x4)
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