Кузнецов в матче с «Детройтом» набрал 300-е очко в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился своей 28-й результативной передачей в сезоне. В выездной встрече с «Детройт Ред Уингз» (идёт 1-й период, 1:1) форвард на 7-й минуте выступил ассистентом в заброшенной шайбе Тома Уилсона.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Эта передача позволила Кузнецову достичь отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Российский форвард за 375 матчей в лиге забросил 87 шайб и сделал 213 результативных передач.

Видео результативной передачи Кузнецова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 2018 году Кузнецов стал обладателем первого в истории столичного клуба Кубка Стэнли. В минувшем сезоне россиянин набрал 83 (27+56) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+3».