«Вегас» одержал шестую победу подряд, обыграв «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2.

«Дьяволы» повели со счётом 2:0 уже к 10-й минуте – отличились Нико Хишир и Бен Лавджой. До свистка на перерыв Райан Ривз одну шайбу отыграл. Во втором периоде финалисты прошлого сезона Кубка Стэнли провели ещё две результативные атаки, голы на счету Брейдена Макнэбба и Макса Пасиоретти. Автор победной заброшенной шайбы и стал первой звездой встречи.

«Золотые рыцари» одержали шестую победу кряду. С 54 очками они поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Дьяволы» (39) -13-е на Востоке.