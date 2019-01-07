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«Вегас» одержал шестую победу подряд, обыграв «Нью-Джерси»

«Вегас» одержал шестую победу подряд, обыграв «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:2.

«Дьяволы» повели со счётом 2:0 уже к 10-й минуте – отличились Нико Хишир и Бен Лавджой. До свистка на перерыв Райан Ривз одну шайбу отыграл. Во втором периоде финалисты прошлого сезона Кубка Стэнли провели ещё две результативные атаки, голы на счету Брейдена Макнэбба и Макса Пасиоретти. Автор победной заброшенной шайбы и стал первой звездой встречи.

«Золотые рыцари» одержали шестую победу кряду. С 54 очками они поднялись на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Дьяволы» (39) -13-е на Востоке.

«Нью-Джерси» отправил Егора Яковлева в АХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 00:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3:2
1:2, 2:0, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Хишир (Заха, Лавджой) – 05:06 (5x5), 0:2 – Лавджой (Заха, Стэффорд) – 09:37 (5x5), 1:2 – Ривз – 12:30 (5x5), 2:2 – Макнэбб (Икин, Карпентер) – 31:17 (5x5), 3:2 – Пасиоретти (Теодор, Так) – 35:46 (5x5)
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