«Даллас» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол Радулова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде крупно уступил «Виннипег Джетс» — 1:5.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Александр Радулов, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.

Кроме гола, на счету Радулова показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 19.29 на льду. Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 13.09.



«Виннипег» после этой встречи с 54 очками возглавил Центральный дивизион. «Даллас» (48) – шестой на Западе.