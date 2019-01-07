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«Даллас» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол Радулова

«Даллас» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол Радулова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде крупно уступил «Виннипег Джетс» — 1:5.

Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Александр Радулов, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.

Кроме гола, на счету Радулова показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 19.29 на льду. Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали.

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 13.09.

«Виннипег» после этой встречи с 54 очками возглавил Центральный дивизион. «Даллас» (48) – шестой на Западе.

«Виннипег» — «Даллас»: Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5:1
0:0, 2:1, 3:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – А. Радулов (Клингберг, Сегин) – 21:56 (5x4), 1:1 – Лаури (Танев, Перро) – 22:56 (5x5), 2:1 – Майерс (Лайне, Литтл) – 38:56 (5x5), 3:1 – Коннор (Уилер, Моррисси) – 41:15 (5x5), 4:1 – Моррисси (Труба, Шайфли) – 56:30 (4x5), 5:1 – Литтл (Рослович, Труба) – 59:42 (5x4)
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