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«Вашингтон» обыграл «Детройт», у Кузнецова 2 передачи, у Овечкина – 1

«Вашингтон» обыграл «Детройт», у Кузнецова 2 передачи, у Овечкина – 1
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

Счёт на седьмой минуте открыл форвард гостей Том Уилсон, ещё до свистка на перерыв Энтони Манта восстановил равновесие. Во втором периоде Филип Гронек вывел хозяев вперёд, действующие чемпионы сравняли счёт в начале третьего игрового отрезка усилиями Трэвиса Бойда. Победу «Вашингтону» принёс Михал Кемпны.

Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, показателем полезности «+1» и 5 бросками в створ за 17.28 на льду (5.48 – в большинстве). Одна передача в активе Александра Овечкина, также у него «+2», 2 минуты штрафа и 4 броска за 20.57 (6.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.42.

Кузнецов в матче с «Детройтом» набрал 300-е очко в НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Кузнецов) – 06:57 (5x5), 1:1 – Манта – 14:08 (5x5), 2:1 – Гронек (Ларкин, Нюквист) – 26:48 (5x5), 2:2 – Бойд (Овечкин, Коннолли) – 46:19 (5x5), 2:3 – Кемпны (Нисканен, Кузнецов) – 56:08 (5x5)
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