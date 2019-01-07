«Вашингтон» обыграл «Детройт», у Кузнецова 2 передачи, у Овечкина – 1

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2.

Счёт на седьмой минуте открыл форвард гостей Том Уилсон, ещё до свистка на перерыв Энтони Манта восстановил равновесие. Во втором периоде Филип Гронек вывел хозяев вперёд, действующие чемпионы сравняли счёт в начале третьего игрового отрезка усилиями Трэвиса Бойда. Победу «Вашингтону» принёс Михал Кемпны.

Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, показателем полезности «+1» и 5 бросками в створ за 17.28 на льду (5.48 – в большинстве). Одна передача в активе Александра Овечкина, также у него «+2», 2 минуты штрафа и 4 броска за 20.57 (6.20 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.42.