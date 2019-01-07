OHL: Просветов оформил шат-аут, отразив 54 броска

Во встрече регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио «Саджиноу Спирит» на домашнем льду обыграл «Садбери Вулвз» — 2:0. Первой звездой встречи стал российский вратарь хозяев Иван Просветов. Он оформил шат-аут, отразив 54 броска. Это второй результат в истории лиги по количеству отражённых бросков в сухом матче.

Для него это третий шат-аут в сезоне. Иван является лидером лиги по этому показателю. В 30 играх голкипер одержал 20 побед, в среднем он пропускает 3,07 шайбы.

Просветов на драфте 2018 года выбран «Аризоной Койотс» под общим 114-м номером. В OHL он проводит первый сезон.

Во время суперсерии 2018 года между сборной России и командами канадских лиг Просветов вызывался в состав, но участия в матчах не принимал. В Континентальной хоккейной лиге правами на вратаря владеет СКА.