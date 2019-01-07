Патрик Кейн установил клубный рекорд «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:5. Победная серия хозяев прервалась на отметке в восемь встреч.



Нападающий «ястребов» Патрик Кейн записал на свой счёт три результативные передачи. 30-летний хоккеист стал первым игроком в истории франшизы, сумевшим сделать не менее 30 голевых передач в каждом из первых 12 сезонов в НХЛ. Кроме того, Кейн стал первым американцем, кому покорилось подобное достижение.



«Питтсбург» уже к пятой минуте повёл со счётом 2:0 – отличились Патрик Хёрнквист и Джейк Гюнцель. Ко второму перерыву счёт был равный — 3:3. У «пингвинов» забил Деррик Брассар, у гостей — Алекс Дебринкэт, Крис Куниц и Данкан Кит. Победу «Чикаго» принёс Дилан Строум, отличившийся на старте третьего периода. Точку в матче поставил Джонатан Тэйвз, поразивший пустые ворота.