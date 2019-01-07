Радулов спас «Даллас» от гола, не позволив «Виннипегу» поразить пустые ворота

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:5.



Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился не только заброшенной шайбой, но и великолепным сейвом. В одном из эпизодов российский хоккеист отразил шайбу, которая летела в пустые ворота.

Посмотреть видео спасения Радулова можно в «твиттере» «Далласа».



Радулов открыл счёт в начале второго периода, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.

«Виннипег» после этой встречи с 54 очками возглавил Центральный дивизион. «Даллас» (48) – шестой на Западе.