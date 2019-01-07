Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Радулов спас «Даллас» от гола, не позволив «Виннипегу» поразить пустые ворота

Радулов спас «Даллас» от гола, не позволив «Виннипегу» поразить пустые ворота
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:5.

Нападающий «звёзд» Александр Радулов отметился не только заброшенной шайбой, но и великолепным сейвом. В одном из эпизодов российский хоккеист отразил шайбу, которая летела в пустые ворота.

Посмотреть видео спасения Радулова можно в «твиттере» «Далласа».

Радулов открыл счёт в начале второго периода, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.

«Виннипег» после этой встречи с 54 очками возглавил Центральный дивизион. «Даллас» (48) – шестой на Западе.

«Виннипег» — «Даллас»: Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент