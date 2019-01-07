OHL: арбитры не засчитали реализованный буллит из-за выключившегося света

В матче регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио «Гамильтон Бульдогс» уступил «Ниагаре Айс Догс» со счётом 5:6 Б.



Курьёзный момент произошёл при счетё 2:1 в пользу «бульдогов», получивших право на штрафной бросок. Нападающий «Гамильтона» Мэттью Строум переиграл голкипера, однако арбитры отменили взятие ворот из-за выключившегося света. 20-летний проспект «Филадельфии Флайерз» получил право на вторую попытку, но на этот раз не сумел поразить ворота. «Бульдоги» упустили возможность увеличить преимущество и в итоге проиграли в серии буллитов.

Посмотреть видео эпизода можно в «инстаграме» TSN.



В этом сезоне Строум провёл 39 матчей в регулярном чемпионате OHL, забросив 15 шайб и отдав 28 результативных передач при показателе полезности «-6».