Уилсон: когда играешь с Кузнецовым, надо быть готовым к любому развитию событий

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре с россиянином Евгением Кузнецовым.



«Когда находишься на льду с Евгением, надо всегда быть готовым к любому развитию событий. Причём ты пытаешься ждать неожиданного, потому что его передачи очень хороши. Когда ему это удаётся, с ним особенно классно играть», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.



В матче с «Детройт Ред Уингз» (3:2) Кузнецов записал на свой счёт две результативные передачи, набрав 300-е очко в НХЛ. Первую голевую передачу россиянин отдал на Уилсона, открывшего счёт в первом периоде.

Посмотреть видео эпизода также можно на официальном сайте НХЛ.

Кузнецов отметился двумя результативными передачами, показателем полезности «+1» и 5 бросками в створ за 17 минут 28 секунд на льду (5.48 – в большинстве).