Гол Радулова — в видеообзоре матча «Виннипег» — «Даллас»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» со счётом 1:5.



Счёт в начале второго периода открыл нападающий гостей Александр Радулов, но ровно через минуту Адам Лаури восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Тайлер Майерс вывел канадский клуб вперёд, затем Кайл Коннор укрепил преимущество «Виннипега». Ещё две шайбы забросили Джош Морисси и Брайан Литтл.



Помимо гола, на счету Радулова показатель полезности «-2» и 3 броска в створ за 19 минут 29 секунд на льду. Антон Худобин и Валерий Ничушкин участия в матче не принимали. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов сыграл 13 минут 9 секунд.

Видеообзор матча «Даллас» — «Виннипег» доступен на «Чемпионате».