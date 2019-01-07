Кучеров: когда полностью удовлетворён своей игрой, с хоккеем надо заканчивать

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оценил свою форму в нынешнем сезоне. Россиянин набрал 69 (20+49) очков, что позволяет ему лидировать в списке бомбардиров НХЛ.



«Да, сейчас дела идут неплохо. Но я всегда выхожу из дома с мыслью, что мог бы сделать больше, у меня могло быть больше моментов, я мог больше забить и сыграть лучше в обороне. Когда будешь полностью удовлетворён своей игрой, то с хоккеем надо заканчивать. Нужно в каждом следующем матче быть лучше. Никого ведь не волнует, что ты сделал в прошлой игре. Завтра будет новый вызов, где предыдущие заслуги не учитываются», — приводит слова Кучерова The Athletic.



Кучеров был признан первой звездой декабря, записав на свой счёт 30 (9+21) очков в 14 играх. Никита стал 11-м игроком с сезона-1988/89, кто смог набрать 30 очков за один месяц.

Кучеров может побить исторический рекорд НХЛ. Он идёт на 138 очков за сезон Он по-прежнему первый в списке бомбардиров.